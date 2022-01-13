Soğuk hava etkili oluyor

Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da fırtına ve kar yağışı sona erdi. Bölgede soğuk hava etkili olmaya başladı.

Tunca Nehri kenarına gelen bazı vatandaşlar, aşırı soğuğa rağmen balık tutmaya devam etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu ilde trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kent genelinde buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Edirne'de sabah işe giden kent sakinleri bazı yerlerde buzlanma nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Kentte süs havuzları buz tuttu.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde bir süredir devam eden kar ve fırtına etkisini yitirdi.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.