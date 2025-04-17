Sokakta yaşıyordu! Çöpten bulduğu altın hayatının dönüm noktası oldu

Aslan Kalkay, 8 yıl önce Mardin’den çalışmak için önce Marmaris’e, ardından Bodrum’a geldi. Geceleri Paşatarlası sahilinde uyuyup gündüzleri çöp toplayarak geçimini sağlıyan 22 yaşındaki genç, önceki gün sabah saatlerinde bir konteynerde siyah bir poşet buldu.

Poşetin içinden altı çeyrek altın, bir yarım altın, iki altın zincir ve bir Osmanlı tuğralı madalyon çıktı.