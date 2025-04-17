Sokakta yaşıyordu! Çöpten bulduğu altın hayatının dönüm noktası oldu
Muğla Bodrum’da çöplerden k3ağıt ve hurda toplayarak hayata tutunmaya çalışan gencin hayatı konteynerda bulduğu altınlarla değişti. 22 yaşındaki Aslan Kalkay’ın hayatını değiştiren ise bulduğu altınlar değil sonrasında takındığı tutum oldu…
Aslan Kalkay, 8 yıl önce Mardin’den çalışmak için önce Marmaris’e, ardından Bodrum’a geldi. Geceleri Paşatarlası sahilinde uyuyup gündüzleri çöp toplayarak geçimini sağlıyan 22 yaşındaki genç, önceki gün sabah saatlerinde bir konteynerde siyah bir poşet buldu.
Poşetin içinden altı çeyrek altın, bir yarım altın, iki altın zincir ve bir Osmanlı tuğralı madalyon çıktı.
Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrendikten sonra derhal polis merkezine giden Kalkay, altınları polise teslim etti.
Dürüstlüğüyle takdir toplayan gence Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli sahip çıktı.