SOLOTÜRK, F-16 sınırlarını aştı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ile Binbaşı Murat Bakıcı, uzun süren çalışmalar sonrasında "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı.

Uçakların arka kısmındaki "nozzle" sisteminin diğer uçaklarda hareketli, F-16'da ise sabit olduğunu belirten Mert, bu sisteme sahip uçakların "Kobra Hareketi" olarak bilinen manevrayı yapabildiğini anlattı.

Emre Mert, "Kobra Hareketi, uçağın belli bir sürate geldikten sonra süratini minimum düzeye düşürüp burun yukarı uçağın belli bir süre tutunmasını sağlamaktır. Dünyada bu hareketi, F-16 ile en düşük irtifada, en düşük hızda yapan ilk gösteri ekibiyiz. F-16'yı en düşük irtifada, en düşük hızda uçuran gösteri ekibiyiz. Düşük irtifada düşük sürat en tehlikeli bölgedir. Biz bu hareketi düşük irtifada düşük süratte yapıyoruz. Bu hareketin çalışmalarını, eğitimlerini uzun süre yaptık. Emniyetli tarafta kalacak şekilde bu hareketi gerçekleştirdik." dedi.

Mert, "SOLOTÜRK Kalkışı", "SOLOTÜRK Tonosu" gibi hareketlerin dünya literatürüne girdiğini hatırlattı.