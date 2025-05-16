SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun semalarında uçtu!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da gösteri yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları prova uçuşları gerçekleştirdi. Samsunlu vatandaşlar, bu unutulmaz anları yakından takip etti.
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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da gösteri yapmaya hazırlanıyor.
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Gösteriye sayılı günler kala, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun’da çevre tanıma uçuşu yaptı.
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İlk olarak SOLOTÜRK sahne aldı. Akrobatik hareketlerin yanı sıra, güzergahı da taradı.
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Ardından Türk Yıldızları sahnedeki yerini aldı. Birkaç akrobatik hareketin ardından uçuş sonlandırıldı.
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