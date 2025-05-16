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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun semalarında uçtu!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da gösteri yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları prova uçuşları gerçekleştirdi. Samsunlu vatandaşlar, bu unutulmaz anları yakından takip etti.

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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun semalarında uçtu! - Resim: 1

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da gösteri yapmaya hazırlanıyor. 

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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun semalarında uçtu! - Resim: 2

Gösteriye sayılı günler kala, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun’da çevre tanıma uçuşu yaptı.

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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun semalarında uçtu! - Resim: 3

İlk olarak SOLOTÜRK sahne aldı. Akrobatik hareketlerin yanı sıra, güzergahı da taradı.

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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun semalarında uçtu! - Resim: 4

Ardından Türk Yıldızları sahnedeki yerini aldı. Birkaç akrobatik hareketin ardından uçuş sonlandırıldı. 

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