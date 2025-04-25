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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde muhteşem gösteri: İzleyenler büyülendi

SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri için Şehitler Abidesi'nde bir gösteri düzenlendi. SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisi, izleyenlere unutulmayacak anlar yaşattı.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde muhteşem gösteri: İzleyenler büyülendi - Resim: 1

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde muhteşem gösteri: İzleyenler büyülendi - Resim: 2

SOLOTÜRK'ün Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sergilediği gösteri ise izleyicileri büyüledi.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde muhteşem gösteri: İzleyenler büyülendi - Resim: 3

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da SOLOTÜRK'ün muhteşem göstericisi izledi.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde muhteşem gösteri: İzleyenler büyülendi - Resim: 4

Gösteri sırasında SOLOTÜRK, akrobatik hareket ve manevralar sergilerek izleyenleri mest etti.

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