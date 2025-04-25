SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde muhteşem gösteri: İzleyenler büyülendi
SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri için Şehitler Abidesi'nde bir gösteri düzenlendi. SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisi, izleyenlere unutulmayacak anlar yaşattı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.
1 | 14
SOLOTÜRK'ün Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sergilediği gösteri ise izleyicileri büyüledi.
2 | 14
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da SOLOTÜRK'ün muhteşem göstericisi izledi.
3 | 14
Gösteri sırasında SOLOTÜRK, akrobatik hareket ve manevralar sergilerek izleyenleri mest etti.
4 | 14