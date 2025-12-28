Son dakika: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler tam listesi

Bolu

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil tüm eğitim kurumlarını kapsayan tatil kararını duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.