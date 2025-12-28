Son dakika: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler tam listesi
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü için bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı uyardı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, öğrenci ve vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilirken, belirli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. işte kar tatili edilen iller...
Bartın
Bartın’da 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Bartın Valiliği, kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Engelli, malul ve hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacak.
Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.
Düzce
Düzce’de hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilik açıklamasına göre, resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim yapılmayacak.
Kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Van
Van’da yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, resmî ve özel tüm eğitim kurumları, Halk Eğitim Merkezleri, RAM, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Engelli ve hamile kamu çalışanları ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.
Karabük
Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel de idari izinli sayılacak.
Bolu
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil tüm eğitim kurumlarını kapsayan tatil kararını duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.
Kastamonu’nun Küre ilçesinde eğitime kar engeli
Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık açıklamasında, olumsuz hava şartları ve meteorolojik uyarılar gerekçe gösterilerek, ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Beytüşşebap’ta eğitime kar engeli
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, buzlanma ve don riski nedeniyle öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tatil kararının alındığını açıkladı.