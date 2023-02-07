Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor! İşte son fotoğraflar
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yangının başladığı İskenderun Limanı’nda durum kötü. Dün başlayan yangın gece boyu sürdü, halen devam ediyor.
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İşte İskenderun Limanı'ndan gelen son fotoğraflar...