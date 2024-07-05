Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul ve 13 il için sarı alarm! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji yeni hava durumunda İstanbul ve 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. AKOM da sağanağın bugün öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. Yağışların Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce'de kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Son tahminlere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Ege (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.
İstanbul'da kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları İstanbul için bugün de geçerli. AKOM, ntte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın bugün saat saat 13.00'e kadar devam edeceği uyarısında bulundu. Sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.
SARI KODLU UYARI: Meteoroloji 14 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı yapılan iller şöyle:
Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.