SON DAKİKA Narin Güran olayında yeni detaylar: Narin'in kaybolmadan önceki son sözleri ortaya çıktı NARİN GÜRAN BULUNDU MU? Diyarbakırda kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 17'nci gününde. Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. Kayıp Narin Güran olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran'ı o gün en son gören arkadaşı pedagoglar eşliğinde dinlendi. Arkadaşı M., Narin'in son sözlerini aktardı. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini belirtti. Narin en son 18.47’de görülmüştü. Amca ise bundan 12 dakika sonra arabasıyla kameralara takılmıştı. İşte Narin Güran olayında gelişmeler

Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları 17 gündür sürüyor, 8 yaşındaki Narin'den henüz haber alınamadı. "Narin Güran'a ne oldu, Narin Güran bulundu mu" soruları sorulmaya devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Narin Güran'ın kaybolduğu güne ve amcasının tutuklamasına ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. 1 | 5

21 Ağustos günü 13.50’de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47’de görüldü. 19.30’da da ailesi tarafından aranmaya başladı. Narin’in akıbetine dair bütün sır aradaki bu 43 dakikada gizli. Bölgede en son 18.59’da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı. Narin ile görüntüsü 18.47’de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı. 2 | 5

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son sözü Hürriyet'in haberine göre, en son saat 18.47'de görülen Narin Güran, arkadaşı M. ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M. vardı. M. psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlendi ve Narin’le görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M. Narin’e “Oyun oynayalım” dedi. Narin ise “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek oradan ayrıldı. 3 | 5