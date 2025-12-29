Son dakika: Okullar tatil edildi! 30 Aralık Salı hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden açıklama
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde 30 Aralık Salı günü için eğitime 1 gün ara verildi. Kamu personeline idari izin uygulanacak, vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.
Yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle, öğrencilerin güvenliği için birçok ilde yarın eğitim-öğretime ara verileceği bildirildi. Belirli kamu çalışanlarına da idari izin uygulanacak. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.İşte eğitime ara verilen iller...
1-Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.
2- Hakkari
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre iki gündür devam eden kar yağışının süreceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının artma riskinin bulunduğu belirtildi. Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.
Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü Hakkâri il genelinde bulunan tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında - okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri dâhil - eğitime 1 gün ara verildi.
Aynı tarihte Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) de hizmet sunulmayacağı bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri idari izinli sayılacak.
Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile jandarma, emniyet ve AFAD gibi sahada acil durum sorumluluğu bulunan kurumlarda çalışan personelin izin durumunun ise kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacağı kaydedildi.
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3- Elazığ
Elazığ’da yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.
4- Diyarbakır
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.
5-Mardin
Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarılarının ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelindeki tüm okullarda eğitime verilen ara 3O Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı.
Açıklamada, "Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.
Bu kapsamda, 30. Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
6-Karabük
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, il genelindeki her tür ve derecedeki okulun bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.
Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü,
Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
7-Batman
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.
8-Siirt
Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.
Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
9-Bolu
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, bugün de okullar tatil edilmişti.
10- Kastamonu
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.
Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.
Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.