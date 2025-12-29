Son dakika: Okullar tatil edildi! 30 Aralık Salı hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden açıklama

2- Hakkari

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre iki gündür devam eden kar yağışının süreceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının artma riskinin bulunduğu belirtildi. Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü Hakkâri il genelinde bulunan tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında - okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri dâhil - eğitime 1 gün ara verildi.

Aynı tarihte Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) de hizmet sunulmayacağı bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri idari izinli sayılacak.

Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile jandarma, emniyet ve AFAD gibi sahada acil durum sorumluluğu bulunan kurumlarda çalışan personelin izin durumunun ise kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacağı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.