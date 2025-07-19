2025 YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilecekti. Fakat ÖSYM bugün adayların heyecanına erken son verdi ve sonuçları saat 06.00'da ilan etti.

2025 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 06.00'da sonuçları adayların erişimine açtı. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama



T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum." diye belirtti.