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  4. SON DAKİKA... YKS 2025 sonuçları erken açıklandı! (ÖSYM YKS 2025 SONUÇ SORGULAMA)

SON DAKİKA... YKS 2025 sonuçları erken açıklandı! (ÖSYM YKS 2025 SONUÇ SORGULAMA)

ÖSYM büyük bir sürprize imza atarak YKS sonuçlarını ilan etti. Son dakika açıklamasında "21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Şimdi Yüz binler kurumun resmi sitesine akın ediyor.

Akın Güler akin.guler@dunya.com
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SON DAKİKA... YKS 2025 sonuçları erken açıklandı! (ÖSYM YKS 2025 SONUÇ SORGULAMA) - Resim: 1

2025 YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilecekti. Fakat ÖSYM bugün adayların heyecanına erken son verdi ve sonuçları saat 06.00'da ilan etti.

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SON DAKİKA... YKS 2025 sonuçları erken açıklandı! (ÖSYM YKS 2025 SONUÇ SORGULAMA) - Resim: 2

YKS 2025 sonuçları erişime açıldı

2025 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 06.00'da sonuçları adayların erişimine açtı. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA... YKS 2025 sonuçları erken açıklandı! (ÖSYM YKS 2025 SONUÇ SORGULAMA) - Resim: 3

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum." diye belirtti.

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SON DAKİKA... YKS 2025 sonuçları erken açıklandı! (ÖSYM YKS 2025 SONUÇ SORGULAMA) - Resim: 4

2025 YKS şampiyonları

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi:

AHMET EREN ÖZYURTSEVEN

Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincisi:

Sayısal:

AHMET EREN ÖZYURTSEVEN

Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

Sözel:

MUHAMMED İSMAİL KUŞAT

Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

Eşit Ağırlık:

MUHAMMED İSMAİL KUŞAT

Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

Yabancı Dil Testleri (YDT) Birincileri:

Almanca:

ELİF YILMAZ

İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça:

ABDULVAHAB BURRO

Tofaş Fen Lisesi / Bursa

Fransızca:

ARDA EREN KARTAL

Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / İstanbul

İngilizce:

MEHMET SARAK

Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir

Rusça:

EDİZ DOĞAN KARAKOÇ

Haydarpaşa Lisesi / İstanbul

Kaynak: HABER MERKEZİ
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