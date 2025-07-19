SON DAKİKA... YKS 2025 sonuçları erken açıklandı! (ÖSYM YKS 2025 SONUÇ SORGULAMA)
ÖSYM büyük bir sürprize imza atarak YKS sonuçlarını ilan etti. Son dakika açıklamasında "21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Şimdi Yüz binler kurumun resmi sitesine akın ediyor.
2025 YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilecekti. Fakat ÖSYM bugün adayların heyecanına erken son verdi ve sonuçları saat 06.00'da ilan etti.
YKS 2025 sonuçları erişime açıldı
2025 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 06.00'da sonuçları adayların erişimine açtı. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum." diye belirtti.
2025 YKS şampiyonları
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi:
AHMET EREN ÖZYURTSEVEN
Nizip Fen Lisesi / Gaziantep
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincisi:
Sayısal:
AHMET EREN ÖZYURTSEVEN
Nizip Fen Lisesi / Gaziantep
Sözel:
MUHAMMED İSMAİL KUŞAT
Özel Tan Fen Lisesi / Bursa
Eşit Ağırlık:
MUHAMMED İSMAİL KUŞAT
Özel Tan Fen Lisesi / Bursa
Yabancı Dil Testleri (YDT) Birincileri:
Almanca:
ELİF YILMAZ
İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul
Arapça:
ABDULVAHAB BURRO
Tofaş Fen Lisesi / Bursa
Fransızca:
ARDA EREN KARTAL
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / İstanbul
İngilizce:
MEHMET SARAK
Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir
Rusça:
EDİZ DOĞAN KARAKOÇ
Haydarpaşa Lisesi / İstanbul