Son depremler 1 Ağustos 2025 listesi... İstanbul'da deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?
Dün İstanbul 3.5 büyüklüğündeki depremle sarsılırken bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissetti ve korkuya kapıldı. Bugün mega kentte yeni bir deprem kaydedilip kaydedilmediği merak ediliyor. Bu sebeple de "son depremler" araması diğer günlere göre daha da artmış durumda... İşte Kandilli ve AFAD'ın geçtiği veriler...
Türkiye her gün ufak çağlı depremlerle sarsılırken dünkü İstanbul depremi panik yarattı. İstanbullular 6.2'lik depremin şokunu hala atlatamazken bugün yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte bugün yaşanan son depremler listesi...
İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Bugün İstanbul'da veya Marmara Denizi'nde 3 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem yaşanmadı.
Son depremler listesi
09:12 – Simav (Kütahya) – 1.8
09:08 – Simav (Kütahya) – 3.2
08:35 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.4
08:33 – Simav (Kütahya) – 2.0
08:21 – Köyceğiz (Muğla) – 1.3
08:03 – Simav (Kütahya) – 2.1
07:42 – Soma (Manisa) – 1.4
07:33 – Merkez (Bolu) – 1.3
07:29 – Simav (Kütahya) – 0.8
07:28 – Simav (Kütahya) – 1.3
07:28 – Simav (Kütahya) – 0.9
07:24 – Simav (Kütahya) – 1.8
07:20 – Simav (Kütahya) – 3.0
07:17 – Simav (Kütahya) – 3.8
07:15 – Simav (Kütahya) – 3.8
07:15 – Simav (Kütahya) – 3.4
07:13 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.2