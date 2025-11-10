SON DEPREMLER 10 KASIM 2025 LİSTESİ: İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de yeni deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'da peşi sıra depremler yaşanıyor. Bölge halkı sürekli tetikte... Yaşanan sarsıntılar çevre illerden de hissediyor. Sabaha karşı meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa'daki halkı da etkiledi. Bugün yine yoğun şekilde "son depremler" araması yapılıyor. İşte detaylar...
Balıkesir'de bitmek bilmeyen depremler nedeniyle bölge halkı tedirgin... Bölgede her gün yüzlerce deprem yaşanıyor. Son büyük deprem sonrası 4 ve üzeri depremler onlarca kez yaşandı. Uzmanlar her gün görüş bildirirken vatandaşlar da verileri incelemek için "son depremler" araması yapıyor. İşte detaylar...
Sabahın erken saatlerinden itibaren Sındırgı'da 4 ve üzeri şiddette 3, 3’ün üzerinde ise en az 4 deprem meydana geldi.
Son depremler listesi (10 Kasım 2025)
09.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.4
09.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
09.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.42 – Horasan (Erzurum) – 2.2
08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
07.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
07.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
07.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
07.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
07.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
06.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
06.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
06.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
06.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4
05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.6
05.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.9
05.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.5
05.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.17 – Sarıkamış (Kars) – 2.0
04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
04.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
02.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
02.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
02.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2