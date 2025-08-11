Son depremler 11 Ağustos 2025 listesi... Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar can havli ile kendini sokağa atarken 100'ün üzerinde artçı deprem yaşandı. Bugün yine en çok aratılan kelimelerin başında "son depremler" geliyor ve yeni deprem olup olmadığı araştırılıyor.
Türkiye bu sefer Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremle sarsıldı. 10'un üzerinde bina yıkılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Artçı sarsıntılar sürerken son veriler merak ediliyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini kontrol etmek istiyor. İşte son durum...
Son depremler listesi (11 Ağustos 2025)
08:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.8
08:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.6
08:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.7
08:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
08:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
08:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
08:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
08:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
08:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
08:15 – Çaygören Barajı, Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
08:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
08:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
07:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
07:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
07:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
07:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
07:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.7
06:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
06:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4
06:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
06:33 – Etimesgut (Ankara) – 3.2
06:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
06:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:02 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.8
05:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
05:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
05:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
05:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
05:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2
05:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
05:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
05:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
05:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
05:11 – Pütürge (Malatya) – 1.5
05:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2
05:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
05:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4
04:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.4
04:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
04:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
04:40 – Yazıhan (Malatya) – 2.0
04:36 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 2.1
04:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
04:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
04:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
04:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
04:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
04:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
04:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
04:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
04:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
04:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.7
04:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.1
03:58 – Akhisar (Manisa) – 2.1
03:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
03:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
03:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
03:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
03:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
03:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
03:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
03:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
03:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
03:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
03:15 – Çaygören Barajı, Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
03:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
03:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6