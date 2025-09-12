Son depremler 12 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? Balıkesir, İstanbul deprem oldu mu?
Dün Ankara'daki depremler korku yaratırken bugün 4 ve üzeri deprem henüz kaydedilmedi. Yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Son depremler merak ediliyor ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri araştırılıyor. İşte detaylar...
Son depremler araması her gün olduğu gibi bugün de yoğun şekilde yapılıyor. Yüz binler son verileri incelemek istiyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte bugünkü son durumda...
Son depremler listesi (12 Eylül 2025)
11:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
11:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
11:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
11:07 – Kuşadası Körfezi (Aydın) – 2.5
11:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
10:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2
10:45 – Kalecik (Ankara) – 1.1
10:39 – Seydikemer (Muğla) – 1.3
10:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:28 – Seydikemer (Muğla) – 1.7
10:23 – Kaş (Antalya) – 1.3
10:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:10 – Battalgazi (Malatya) – 0.9
09:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09:46 – Kaş (Antalya) – 2.2
09:42 – Yeşilhisar (Kayseri) – 1.7
09:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
09:32 – Beypazarı (Ankara) – 2.1
09:15 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.7
09:14 – Güneysınır (Konya) – 1.6
09:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
08:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:27 – Yeşilhisar (Kayseri) – 3.0
08:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:18 – Refahiye (Erzincan) – 2.7
07:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
07:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:31 – Biga (Çanakkale) – 1.2
07:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:19 – Söke (Aydın) – 1.0