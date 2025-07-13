Son depremler 13 Temmuz 2025: Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Son depremler araması her gün yapılırken en son nerede deprem olduğu merak ediliyor. Binlerce kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini incelemek istiyor. Sıklıkla "Deprem oldu mu" sorusu yöneltiliyor. İşte en son yaşanan depremlerin listesi...
Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem kaydedilmezken son depremler araması yine revaçta... "Deprem oldu mu" sorusuna yanıt aranıyor ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri inceleniyor. İşte en son veriler...
13 Temmuz 2025 son depremler...
14:24 – Beypazarı (Ankara) – 1.7
12:51 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 1.9
12:40 – Develi (Kayseri) – 1.5
12:19 – Horasan (Erzurum) – 3.2
11:35 – Kozan (Adana) – 1.3
11:25 – Kırkağaç (Manisa) – 1.2
10:35 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.0
10:12 – Mut (Mersin) – 1.5
09:04 – Kırkağaç (Manisa) – 1.2
08:41 – Kırkağaç (Manisa) – 1.4
08:37 – Develi (Kayseri) – 1.9
08:19 – Kırkağaç (Manisa) – 1.2
08:19 – Kırkağaç (Manisa) – 1.2
08:15 – Bulanık (Muş) – 1.5
07:43 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 3.0
07:40 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.2
07:26 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3
07:07 – Kırkağaç (Manisa) – 1.9
06:34 – Kırkağaç (Manisa) – 3.5
06:33 – Demirözü (Bayburt) – 1.9
06:21 – Salihli (Manisa) – 1.2
06:10 – Uludere (Şırnak) – 1.9
05:49 – Sungurlu (Çorum) – 0.9
05:45 – Yazıhan (Malatya) – 1.1
05:24 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7