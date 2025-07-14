Son depremler 14 Temmuz 2025... Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
En son depremler listesi bugün de en çok aranan konular arasında... Hissedilen sarsıntılar sonrası yine en çok yöneltilen soru "Deprem oldu mu" şeklinde... Bugünkü veriler merak edilirken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu kontrol edilmek isteniyor.
Günün erken saatlerinden itibaren yaşanan sarsıntılarla birlikte vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bölgesel hissedilen hareketlilik, gözleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı son depremler listesine çevirdi. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, her gün çok sayıda küçük ve orta şiddetli yer sarsıntısı kaydediliyor.
Son depremler listesi...
15:49 – Yazıhan (Malatya) – 2.8
15:40 – Ulubey (Uşak) – 1.1
15:11 – Kaş açıkları (Antalya) – 1.5
14:33 – Yazıhan (Malatya) – 2.0
14:07 – Torbalı (İzmir) – 2.1
12:59 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.9
12:29 – Saimbeyli (Adana) – 1.7
12:20 – Orhaneli (Bursa) – 1.4
12:05 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.1
11:58 – Gölova (Sivas) – 1.7
10:59 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.9
10:12 – Marmara Denizi, Beylikdüzü açıkları (İstanbul) – 2.1
09:53 – Sivrice, Hazar Gölü (Elazığ) – 1.4
09:51 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.9
09:41 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.5
09:30 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.8
08:43 – Şavşat (Artvin) – 1.6
08:42 – Uluborlu (Isparta) – 1.0
08:25 – Solhan (Bingöl) – 1.2
08:17 – Tufanbeyli (Adana) – 1.4
08:11 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.9
08:07 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.6
08:06 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.5
08:06 – Urla açıkları (İzmir) – 2.5
08:03 – Elmadağ (Ankara) – 0.8
07:53 – Saimbeyli (Adana) – 1.3
07:51 – Gazipaşa açıkları (Antalya) – 2.4
07:36 – Simav (Kütahya) – 1.2
07:13 – Acıpayam (Denizli) – 1.1