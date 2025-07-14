Günün erken saatlerinden itibaren yaşanan sarsıntılarla birlikte vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bölgesel hissedilen hareketlilik, gözleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı son depremler listesine çevirdi. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, her gün çok sayıda küçük ve orta şiddetli yer sarsıntısı kaydediliyor.

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