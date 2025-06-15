"Son depremler" aramasına yine yoğun bir ilgi var. Her gün ülkenin çeşitli yerlerinde hissedilir derecede depremler yaşanıyor. Son verileri merak eden vatandaşlar "son depremler" aramasını yapıyor. İşte bugün yaşanan ve AFAD ve Kandilli'nin geçtiği deprem verileri...

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