SON DEPREMLER... 15 Haziran Pazar 2025 deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan depremler nedeniyle sık sık "son depremler" araması yapılıyor. Bingöl'de yaşanan deprem sonrası yine halk korku yaşadı. Yeni deprem olup olmadığı öğrenilmeye çalışılırken "En son nerede deprem oldu" sorusu yöneltiliyor.
"Son depremler" aramasına yine yoğun bir ilgi var. Her gün ülkenin çeşitli yerlerinde hissedilir derecede depremler yaşanıyor. Son verileri merak eden vatandaşlar "son depremler" aramasını yapıyor. İşte bugün yaşanan ve AFAD ve Kandilli'nin geçtiği deprem verileri...
15 Haziran son depremler listesi...
13:55 – Ege Denizi – 2.8
13:34 – Simav (Kütahya) – 1.2
13:29 – Kiğı (Bingöl) – 2.2
13:27 – Kozan (Adana) – 1.9
13:04 – Kiğı (Bingöl) – 1.6
12:30 – Akdeniz - Fethiye Körfezi - Dalaman (Muğla) – 1.9
12:28 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.6
12:25 – Kale (Malatya) – 1.1
11:40 – Salihli (Manisa) – 1.4
11:39 – Altıntaş (Kütahya) – 1.5
11:31 – Feke (Adana) – 1.6
11:28 – Aladağ (Adana) – 1.0
10:38 – Merkez (Bayburt) – 1.1
10:25 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.7
09:28 – Simav (Kütahya) – 1.1
08:58 – Simav (Kütahya) – 0.8
08:56 – Kangal (Sivas) – 1.5
08:55 – Sungurlu (Çorum) – 1.4
08:44 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7
08:40 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5
08:33 – Yedisu (Bingöl) – 1.6
08:14 – Divriği (Sivas) – 1.8
07:45 – Simav (Kütahya) – 2.7
07:40 – Simav (Kütahya) – 2.0
06:45 – Simav (Kütahya) – 2.4
06:44 – Simav (Kütahya) – 2.2
06:42 – Simav (Kütahya) – 2.0
06:33 – Samandağ (Hatay) – 1.3
06:22 – Simav (Kütahya) – 1.4
06:17 – Simav (Kütahya) – 0.9
06:03 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.4
05:45 – Simav (Kütahya) – 1.1
04:52 – Çelikhan (Adıyaman) – 3.2