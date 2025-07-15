Son depremler 15 Temmuz 2025 listesi: Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?

Marmara Denizi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor ve son depremler araması yapılıyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...

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