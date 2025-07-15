Son depremler 15 Temmuz 2025 listesi: Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli olmayan bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen sarsıntı sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu" sorusu sıklıkla geliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği en son deprem verileri...
Marmara Denizi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor ve son depremler araması yapılıyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...
Son depremler listesi (15 Temmuz 2025)
09:22 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9
09:13 – Kırkağaç (Manisa) – 1.7
08:37 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 2.0
08:19 – Kırkağaç (Manisa) – 1.0
07:51 – Gelendost (Isparta) – 1.1
07:45 – Refahiye (Erzincan) – 1.1
07:36 – Kovancılar (Elazığ) – 1.4
07:33 – Gölhisar (Burdur) – 1.5
07:32 – Palu (Elazığ) – 1.4
07:21 – Sungurlu (Çorum) – 1.3
07:15 – Kovancılar (Elazığ) – 2.9
07:10 – Gönen (Balıkesir) – 2.4
06:21 – Buharkent (Aydın) – 1.0
06:20 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.0
06:17 – Yazıhan (Malatya) – 1.0
06:08 – Ladik (Samsun) – 3.6
05:40 – Gürsu (Bursa) – 2.0
05:13 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.9
05:02 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.0
05:00 – Yüksekova (Hakkari) – 1.6
04:13 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 2.9