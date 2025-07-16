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Son depremler 16 Temmuz 2025: Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Bugünkü deprem verileri kontrol edilmek istenirken yine "son depremler" araması yapılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyenler "Bugün deprem oldu mu" sorusunu yöneltiyor. İşte 16 Temmuz 2025'te yaşanan sarsıntılar...

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Son depremler 16 Temmuz 2025: Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? - Resim: 1

Türkiye'de son birkaç gündür büyük bir sarsıntı yaşanmazken yine deprem verileri merak ediliyor. Özellikle İstanbul'da deprem olup olmadığı araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği son depremler listesi...

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Son depremler 16 Temmuz 2025: Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? - Resim: 2

Son depremler listesi

10:40 – Yığılca (Düzce) – 1.2

10:28 – Merkez (Muş) – 1.1

10:16 – Soma (Manisa) – 1.9

09:01 – Kazımkarabekir (Karaman) – 1.9

08:52 – Gölyaka (Düzce) – 1.4

08:30 – Söğüt (Bilecik) – 2.3

07:59 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 1.8

07:30 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.6

07:07 – Simav (Kütahya) – 1.5

07:03 – Yazıhan (Malatya) – 0.9

06:42 – Sütçüler (Isparta) – 0.8

06:19 – Yakutiye (Erzurum) – 1.1

06:10 – Menderes (İzmir) – 1.1

05:30 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5

05:23 – Yeşilova (Burdur) – 1.1

05:12 – Çivril (Denizli) – 1.1

05:01 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9

04:59 – Çivril (Denizli) – 1.7

04:19 – Kemah (Erzincan) – 2.5

03:43 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.0

02:10 – Yazıhan (Malatya) – 1.6

02:02 – Saimbeyli (Adana) – 1.3

Kaynak: HABER MERKEZİ
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