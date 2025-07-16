Son depremler 16 Temmuz 2025: Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye'de son birkaç gündür büyük bir sarsıntı yaşanmazken yine deprem verileri merak ediliyor. Özellikle İstanbul'da deprem olup olmadığı araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği son depremler listesi...

1 | 2