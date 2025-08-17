Son depremler 17 Ağustos 2025 listesi... İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi hafta sonu da sıkça araştırılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri merak ediliyor. İşte son yaşanan sarsıntılar...
Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ederken başka illerde de ufak çaplı depremler yaşanıyor. 4 ve üzeri deprem olup olmadığı merak ediliyor. Binlerce kişi "son depremler" araması yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son deprem verileri...
Son depremler (17 Ağustos 2025)
09:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:28 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
09:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
09:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:04 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.3
09:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4
08:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
07:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:35 – Akhisar (Manisa) – 1.6
07:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07:23 – Kale (Malatya) – 1.3
07:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
06:04 – Pütürge (Malatya) – 2.6