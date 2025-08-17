Son depremler 17 Ağustos 2025 listesi... İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ederken başka illerde de ufak çaplı depremler yaşanıyor. 4 ve üzeri deprem olup olmadığı merak ediliyor. Binlerce kişi "son depremler" araması yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son deprem verileri...

1 | 2