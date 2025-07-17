Son depremler 17 Temmuz 2025 listesi: İstanbul'da deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Ülkemizde son günlerde şiddetli bir sarsıntı yaşanmazken vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek adına "son depremler" araması yapıyor. İstanbul yeni deprem olup olmadığı da araştırılıyor. İşte en son deprem verileri...
"Son depremler" araması her gün olduğu gibi bugün de yapılıyor. Birkaç gündür şiddetli deprem kaydedilmezken veriler incelenmek isteniyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler...
17 Temmuz 2025 son depremler verileri...
16:07 – Pütürge (Malatya) – 1.3
14:47 – Simav (Kütahya) – 0.6
14:41 – Alaşehir (Manisa) – 1.1
14:40 – Yahyalı (Kayseri) – 1.5
14:31 – Alaşehir (Manisa) – 1.0
14:06 – Simav (Kütahya) – 1.3
14:05 – Simav (Kütahya) – 1.3
13:55 – Simav (Kütahya) – 0.7
13:48 – Ege Denizi (Bodrum/Muğla) – 1.2
13:42 – Doğanşehir (Malatya) – 1.4
13:23 – Simav (Kütahya) – 0.6
12:59 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6
12:51 – Merkez (Adıyaman) – 1.5
12:48 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.0
12:45 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.8
12:26 – Soma (Manisa) – 1.2
12:26 – Kırkağaç (Manisa) – 1.5
12:26 – Tire (İzmir) – 1.0
12:15 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 0.9
12:03 – Battalgazi (Malatya) – 1.0
12:01 – Çay (Afyonkarahisar) – 1.0
11:40 – Soma (Manisa) – 1.5
11:27 – Polateli (Kilis) – 1.2