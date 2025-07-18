Son depremler 18 Temmuz 2025 listesi: İstanbul ve Bursa'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Ülkemizde sarsıntılar her gün ufak şiddetli yaşanıyor. Son günlerde büyük bir deprem hadisesi ise yaşanmadı. Vatandaşlar günlük olarak "son depremler" aramasını yapıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği en son veriler...
Son günlerde Türkiye'de 4 ve üzeri bir deprem yaşanmadı. Fakat her gün 3'ten küçük depremler yaşanmaya devam ediyor. Halk en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isterken "son depremler" aramasına ağırlık veriyor. İşte anlık son durum...
18 Temmuz son depremler listesi...
14:11 – Şenkaya (Erzurum) – 2.1
13:49 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 1.2
13:20 – Bandırma (Balıkesir) – 1.3
13:19 – Çağlayancerit (Kahramanmaraş) – 1.5
13:16 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5
13:08 – Ege Denizi, Kuşadası Körfezi (Menderes/İzmir) – 1.7
12:37 – Kırkağaç (Manisa) – 1.5
10:59 – Korkuteli (Antalya) – 1.4
10:36 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.5
10:33 – Bolvadin (Afyonkarahisar) – 1.7
09:51 – Çınarcık (Yalova) – 2.3
09:48 – Merkez (Bingöl) – 1.6
09:27 – Akhisar (Manisa) – 1.2
09:03 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.4
08:24 – Nazımiye (Tunceli) – 1.9
08:13 – Sarıgöl (Manisa) – 1.2
07:52 – Pütürge (Malatya) – 1.9