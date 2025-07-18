Son günlerde Türkiye'de 4 ve üzeri bir deprem yaşanmadı. Fakat her gün 3'ten küçük depremler yaşanmaya devam ediyor. Halk en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isterken "son depremler" aramasına ağırlık veriyor. İşte anlık son durum...

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