Son depremler | 2 Haziran Pazartesi yeni deprem oldu mu? Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...

"Son depremler" araması bugün de yoğun şekilde yapılıyor. Her gün Türkiye'de onlarca kez deprem yaşanıyor. En son Bingöl Kiğı'da yaşanan deprem fırtınası endişeye neden olurken vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını sorguluyor. İşte son liste...

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