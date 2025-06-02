Son depremler | 2 Haziran Pazartesi yeni deprem oldu mu? Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...
Bingöl Kiğı'da meydana gelen depremler korkutmaya devam ediyor. Bölge halkı tedirgin olurken deprem uzmanları da peş peşe açıklamalarda bulunuyor. Öte yandan vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu öğrenmek adına "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda... İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesinin en son geçtiği veriler...
"Son depremler" araması bugün de yoğun şekilde yapılıyor. Her gün Türkiye'de onlarca kez deprem yaşanıyor. En son Bingöl Kiğı'da yaşanan deprem fırtınası endişeye neden olurken vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını sorguluyor. İşte son liste...
Bugünkü son depremler...
2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla şu dakikaya kadar ülkemizde 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmadı. Aşağıdaki listeden depremleri kontrol edebilirsiniz.
10:09 – Eşme (Uşak) – 1.1
09:02 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2
08:43 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 2.2
08:26 – Kiğı (Bingöl) – 1.8
08:12 – Kiğı (Bingöl) – 1.6
07:38 – Dmanisi (Gürcistan), Akyaka açıkları (Kars) – 1.8
07:24 – Kiğı (Bingöl) – 1.4
07:22 – İnhisar (Bilecik) – 1.4
07:05 – Kiğı (Bingöl) – 1.2
06:52 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 2.1
06:51 – Kiğı (Bingöl) – 1.3
06:42 – Hekimhan (Malatya) – 1.4
06:23 – Merkez (Elazığ) – 1.1
05:58 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9
05:52 – Simav (Kütahya) – 1.1
05:46 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
05:34 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
05:28 – Kiğı (Bingöl) – 1.4
05:11 – Bulanık (Muş) – 2.0
05:00 – Simav (Kütahya) – 1.4
04:59 – Elmalı (Antalya) – 1.1
04:52 – Doğanşehir (Malatya) – 0.9
04:48 – Kulu (Konya) – 1.5
04:22 – Kiğı (Bingöl) – 1.2
04:08 – Kiğı (Bingöl) – 1.6
03:57 – Simav (Kütahya) – 0.9
03:54 – Kemah (Erzincan) – 1.2
03:53 – Merkez (Bolu) – 0.8
03:48 – Beypazarı (Ankara) – 1.5
03:24 – Manyas (Balıkesir) – 1.3
03:20 – Yazıhan (Malatya) – 1.2
03:14 – Kiğı (Bingöl) – 3.3
03:07 – Yazıhan (Malatya) – 1.7
02:36 – Kiğı (Bingöl) – 1.4
02:16 – Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) – 2.4
02:11 – Kiğı (Bingöl) – 2.0
02:06 – Yazıhan (Malatya) – 2.5
01:49 – Kiğı (Bingöl) – 2.0
01:43 – Hekimhan (Malatya) – 1.6
01:31 – Kiğı (Bingöl) – 1.7
01:22 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.4
01:12 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.8
01:03 – Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) – 1.5
00:55 – Kiğı (Bingöl) – 1.5
00:45 – Kiğı (Bingöl) – 1.3
00:38 – Kiğı (Bingöl) – 2.7
00:31 – Kırıkhan (Hatay) – 3.0
00:26 – Yazıhan (Malatya) – 1.6
00:22 – Yazıhan (Malatya) – 1.5
00:18 – Otlukbeli (Erzincan) – 1.6
00:02 – Kiğı (Bingöl) – 2.8