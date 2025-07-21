Son depremler 21 Temmuz 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu, yeni deprem oldu mu?
Son depremler araması bugün de devam ediyor. Son günlerde büyük deprem yaşanmazken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri araştırılıyor. "Yeni deprem oldu mu" sorusu sıklıkla geliyor.
Türkiye her gün onlarca deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri merak ediliyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasını yapıyor. İşte detaylar...
Son depremler listesi...
11:38 – Kozan (Adana) – 1.5
10:40 – Tufanbeyli (Adana) – 1.4
10:33 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.3
10:08 – Arıcak (Elazığ) – 1.7
10:03 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 0.5
09:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
09:28 – Ula (Muğla) – 1.0
09:25 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.7
08:36 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 1.4
08:06 – Dumlupınar (Kütahya) – 1.2
07:45 – Battalgazi (Malatya) – 2.3
07:14 – Kale (Malatya) – 2.5
07:09 – Ege Denizi – 2.3
06:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:33 – Kozan (Adana) – 1.8
06:16 – Kozan (Adana) – 2.2
06:12 – Kozan (Adana) – 2.2
06:05 – Kovancılar (Elazığ) – 2.0
05:44 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 1.3
05:34 – Yeşilyurt (Malatya) – 2.3
04:30 – Çankaya (Ankara) – 0.6
04:27 – Merkez (Elazığ) – 1.3