Son depremler 22 Haziran 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem verileri...
Türkiye'de son zamanlarda 4'ten büyük deprem yaşanmazken her gün olduğu gibi "son depremler" araması sıkı şekilde yapılıyor. Yeni deprem olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "En son nerede deprem oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem verileri...
Ülkemizde yaşanan son depremler her gün kontrol ediliyor. Vatandaşlar en çok nerede ve ne sıklıkta deprem olduğunu öğrenmeye çalışırken "son depremler" araması yapıyor. Bugün Türkiye'de 4'teb büyük deprem yaşanmazken "En son nerede deprem oldu" sorusu yöneltiliyor.
22 Haziran 2025 son depremler listesi...
AFAD en son deprem listesi için tıklayınız
Kandilli Rasathanesi deprem verileri için tıklayınız
14:24 – Honaz (Denizli) – 1.5
13:46 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.3
13:42 – Emet (Kütahya) – 1.2
13:10 – Merkez (Amasya) – 1.2
13:00 – Bigadiç (Balıkesir) – 2.0
12:59 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
12:59 – Menderes (İzmir) – 1.7
12:54 – Kırıkhan (Hatay) – 1.5
12:51 – Mut (Mersin) – 1.6
12:49 – Sivrice (Elazığ) – 1.1
12:09 – Kurtalan (Siirt) – 1.5
12:04 – Battalgazi (Malatya) – 1.8
11:31 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.7
11:06 – Van Gölü, Gevaş açıkları (Van) – 1.8
10:53 – Merkez (Hakkari) – 2.9
10:50 – Darende (Malatya) – 2.0
10:47 – Battalgazi (Malatya) – 1.8
10:07 – Ege Denizi – 2.2
09:53 – Doğanşehir (Malatya) – 1.2
09:50 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.3
09:39 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.0
09:35 – Antakya (Hatay) – 1.4
09:30 – Genç (Bingöl) – 2.0
09:14 – Afrin (Suriye), Kilis yakınları – 1.5
09:13 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 3.2