Son depremler 22 Haziran 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem verileri...

Ülkemizde yaşanan son depremler her gün kontrol ediliyor. Vatandaşlar en çok nerede ve ne sıklıkta deprem olduğunu öğrenmeye çalışırken "son depremler" araması yapıyor. Bugün Türkiye'de 4'teb büyük deprem yaşanmazken "En son nerede deprem oldu" sorusu yöneltiliyor.

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