Türkiye'de her gün bir yerden deprem haberi geliyor. Bugün de saat 06.19'da Ege Denizi 6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya illerinde yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Deprem ile birlikte yine "son depremler" aramasına ağırlık verildi.

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