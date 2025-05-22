SON DEPREMLER 22 MAYIS: İzmir, Aydın, Muğla, Antalya deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'dan da hissedildi. Deprem ülkesi Türkiye'de vatandaşlar bir kez daha "son depremler" aramasını sıklaştırdı. İşte 22 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi...
Türkiye'de her gün bir yerden deprem haberi geliyor. Bugün de saat 06.19'da Ege Denizi 6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya illerinde yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Deprem ile birlikte yine "son depremler" aramasına ağırlık verildi.
22 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ
06:38 – Gümüşhacıköy (Amasya): 3.0 büyüklüğünde deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
07:19 – Ege Denizi: 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı 44.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
06:19 – Ege Denizi: 6.0 büyüklüğündeki deprem 17.7 kilometre derinlikte meydana geldi.
09:06 – Ege Denizi (Datça açıkları) – 2.5
08:50 – Sivrice (Elazığ) – 1.3
08:46 – Simav (Kütahya) – 1.3
08:22 – Ege Denizi – 2.4
08:14 – Ege Denizi – 2.5
08:09 – Simav (Kütahya) – 1.1
08:01 – Simav (Kütahya) – 1.0
07:35 – Ege Denizi – 2.6
07:32 – Ege Denizi – 2.5
07:30 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.7
07:27 – Ege Denizi – 2.7
07:19 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.2
07:19 – Ege Denizi – 3.3
07:11 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.6
06:59 – Simav (Kütahya) – 1.7
06:38 – Gümüşhacıköy (Amasya) – 3.0
06:19 – Ege Denizi – 6.0