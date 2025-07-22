Son depremler 22 Temmuz 2025 Salı listesi... Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu?
Ülkemiz son günlerde deprem açısından sakin günler geçirirken "son depremler" araması yine devam ediyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyenler "Deprem oldu mu" sorusunu yöneltiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son deprem verileri...
Bugün Türkiye'de yine onlarca deprem meydana geldi. Neyse ki bu depremlerin şiddeti bir hayli küçüktü. 4 ve üzeri herhangi bir deprem yaşanmazken son verileri incelemek isteyenler "son depremler" aramasını sıkça yapıyor. İşte en son deprem listesi...
22 Temmuz 2025 son depremler listesi
11:30 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.0
11:00 – Menteşe (Muğla) – 1.6
10:41 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.1
10:25 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.5
09:51 – Soma (Manisa) – 2.0
08:58 – Ege Denizi – 2.4
08:13 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 2.7
07:53 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
07:46 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
07:25 – Simav (Kütahya) – 1.9
07:01 – Yedisu (Bingöl) – 2.7
06:57 – Yazıhan (Malatya) – 1.4