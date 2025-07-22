Bugün Türkiye'de yine onlarca deprem meydana geldi. Neyse ki bu depremlerin şiddeti bir hayli küçüktü. 4 ve üzeri herhangi bir deprem yaşanmazken son verileri incelemek isteyenler "son depremler" aramasını sıkça yapıyor. İşte en son deprem listesi...

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