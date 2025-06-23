Son depremler 23 Haziran 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri
Bugün ülkemizde 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmezken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem veriler merak ediliyor. "Son depremler" araması bugün de devam ederken yeni deprem olup olmadığı araştırılıyor. İşte son veriler...
Türkiye'de her gün onlarca ufak çapta depremler meydana geliyor. 4 ve üzeri büyüklükteki depremler ise korkuya neden oluyor. Son günlerde panik yaratan bir deprem meydana gelmezken "son depremler" araması devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri...
23 Haziran Pazartesi son depremler listesi...
AFAD son depremler listesi için tıklayınız
Kandilli Rasathanesi deprem verileri için tıklayınız
10:14 – Samandağ (Hatay) – 2.3
10:12 – Shirak (Ermenistan) – 2.7
09:35 – Orhaneli (Bursa) – 1.6
07:10 – Ege Denizi, Didim (Aydın) açıkları – 2.5
07:08 – Merkez (Sivas) – 1.0
07:07 – Simav (Kütahya) – 2.2
07:06 – Simav (Kütahya) – 2.1
07:06 – Simav (Kütahya) – 2.8
07:02 – Kırkağaç (Manisa) – 1.2
06:58 – Akçadağ (Malatya) – 0.9
06:08 – Simav (Kütahya) – 1.0
05:17 – Sincik (Adıyaman) – 1.0
04:57 – Akdeniz, Datça (Muğla) açıkları – 2.2
04:52 – Kırkağaç (Manisa) – 1.4
04:06 – Sivrice (Elazığ) – 2.2
02:58 – Tefenni (Burdur) – 1.8
02:38 – Sarıkamış (Kars) – 3.5
01:49 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
01:20 – Ege Denizi, Didim (Aydın) açıkları – 1.9
01:16 – Ege Denizi, Didim (Aydın) açıkları – 1.7