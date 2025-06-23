Son depremler 23 Haziran 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri

Türkiye'de her gün onlarca ufak çapta depremler meydana geliyor. 4 ve üzeri büyüklükteki depremler ise korkuya neden oluyor. Son günlerde panik yaratan bir deprem meydana gelmezken "son depremler" araması devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri...

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