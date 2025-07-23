Son depremler 23 Temmuz 2025 listesi: Bugün deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu?
Son depremler araması devam ederken son günlerde büyük depremler yaşamıyoruz. Ancak her gün verileri kontrol etmek isteyen vatandaşlar "Deprem oldu mu" sorusunu sıkça yöneltiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem verileri...
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem kaydediliyor. Bu depremler 4'ten büyük olunca halk büyük bir panik yaşıyor. Son günlerde neyse ki şiddetli sarsıntı yaşanmazken yine de deprem verileri incelenmek isteniyor. İşte en son depremler listesi...
Son depremler listesi...
09:09 – Girit Adası (Kriti), Ege Denizi – 2.6
09:05 – Menemen (İzmir) – 1.5
08:25 – Kırkağaç (Manisa) – 1.9
08:04 – Datça açıkları (Muğla), Ege Denizi – 2.4
07:37 – Şehzadeler (Manisa) – 1.3
07:08 – Çeşme açıkları (İzmir), Ege Denizi – 2.2
06:50 – Akhisar (Manisa) – 1.3
06:42 – Merkezefendi (Denizli) – 1.0
06:23 – Arsuz (Hatay) – 2.1
05:41 – Fethiye (Muğla) – 1.9
05:27 – Gemlik (Bursa) – 0.8
05:06 – Fethiye (Muğla) – 1.9
04:52 – Torbalı (İzmir) – 1.2
04:41 – Sincik (Adıyaman) – 1.4
04:39 – Antakya (Hatay) – 1.6
04:20 – Beypazarı (Ankara) – 2.0
04:16 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
04:12 – Pütürge (Malatya) – 1.5