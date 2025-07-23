Son depremler 23 Temmuz 2025 listesi: Bugün deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu?

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem kaydediliyor. Bu depremler 4'ten büyük olunca halk büyük bir panik yaşıyor. Son günlerde neyse ki şiddetli sarsıntı yaşanmazken yine de deprem verileri incelenmek isteniyor. İşte en son depremler listesi...

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