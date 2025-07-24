Son depremler 24 Temmuz 2025 listesi... Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri...
Bugün Samsun ve İzmir'de deprem yaşanırken son depremler araması da hızlandı. 3 üzerindeki depremler korku yaratırken şimdi en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri...
Son depremler araması bugün sıkça gelmeye başladı. Samsun ve İzmir depremleri sonrası bölge halkı endişe yaşarken son veriler araştırılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. İşte en son veriler...
Son depremler...
15:19 – Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – 1.9
15:19 – Ege Denizi – 2.2
15:10 – Merkez (Bolu) – 1.4
15:04 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
14:38 – Akçadağ (Malatya) – 1.6
14:38 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.3
13:58 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.2
13:32 – Emet (Kütahya) – 2.0
13:24 – Emet (Kütahya) – 1.5
12:34 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.9
12:28 – Selçuklu (Konya) – 1.3
12:26 – İdlib (Suriye) – 1.9
12:18 – Afşin (Kahramanmaraş) – 1.6
12:11 – Yedisu (Bingöl) – 1.8
12:05 – Menderes (İzmir) – 3.3
12:01 – Tire (İzmir) – 1.4
11:57 – Tire (İzmir) – 1.5
11:36 – Soma (Manisa) – 1.4
10:56 – Akdeniz – 3.5
10:23 – Orhaneli (Bursa) – 1.4
10:18 – Merkez (Kırşehir) – 1.0
09:50 – Yazıhan (Malatya) – 1.3
09:28 – Menteşe (Muğla) – 1.4
09:22 – Akçadağ (Malatya) – 1.6