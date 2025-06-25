Son depremler 25 Haziran 2025... Yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Dün Adana'da 4.5 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün ülkemizde deprem açısından sakin bir gün geçiyor. Vatandaşlar yine de en son yaşanan depremleri merak ediyor. Sıkça "Yeni deprem oldu mu" sorusu yöneltiliyor.
Türkiye'de bugün onlarca deprem kaydedilirken 4'ten büyük bir deprem ise yaşanmadı. Vatandaşlar "son depremler" aramasını yaparken sıklıkla "Yeni deprem oldu mu" sorusuna yanıt aranıyor.
Son depremler 25 Haziran 2025
AFAD son depremler listesi için tıklayınız
Kandilli Rasathanesi son depremler verileri için tıklayınız
08:43 – Ulaş (Sivas) – 1.8
08:41 – Ulaş (Sivas) – 1.7
08:05 – Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) – 1.6
07:47 – Ceyhan (Adana) – 1.2
07:33 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
07:23 – Başkale (Van) – 2.8
07:00 – Ege Denizi, Çandarlı Körfezi açıkları (İzmir) – 2.7
05:40 – Ulaş (Sivas) – 1.0
05:25 – Refahiye (Erzincan) – 1.0
04:51 – Simav (Kütahya) – 1.2
04:21 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.8
03:58 – Ulaş (Sivas) – 1.6
03:56 – Tuşba (Van) – 1.4
03:56 – Ulaş (Sivas) – 1.6
03:54 – Ulaş (Sivas) – 1.8
03:33 – Ulaş (Sivas) – 1.2
03:11 – Ulaş (Sivas) – 1.0
03:05 – Divriği (Sivas) – 0.9
02:55 – Saray (Van) – 1.0
02:42 – Ulaş (Sivas) – 1.1
02:39 – Ulaş (Sivas) – 1.0