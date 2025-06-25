  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Son depremler 25 Haziran 2025... Yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Son depremler 25 Haziran 2025... Yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Dün Adana'da 4.5 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün ülkemizde deprem açısından sakin bir gün geçiyor. Vatandaşlar yine de en son yaşanan depremleri merak ediyor. Sıkça "Yeni deprem oldu mu" sorusu yöneltiliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son depremler 25 Haziran 2025... Yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? - Resim: 1

Türkiye'de bugün onlarca deprem kaydedilirken 4'ten büyük bir deprem ise yaşanmadı. Vatandaşlar "son depremler" aramasını yaparken sıklıkla "Yeni deprem oldu mu" sorusuna yanıt aranıyor.

1 | 2
Son depremler 25 Haziran 2025... Yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? - Resim: 2

Son depremler 25 Haziran 2025

AFAD son depremler listesi için tıklayınız

Kandilli Rasathanesi son depremler verileri için tıklayınız

08:43 – Ulaş (Sivas) – 1.8

08:41 – Ulaş (Sivas) – 1.7

08:05 – Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) – 1.6

07:47 – Ceyhan (Adana) – 1.2

07:33 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4

07:23 – Başkale (Van) – 2.8

07:00 – Ege Denizi, Çandarlı Körfezi açıkları (İzmir) – 2.7

05:40 – Ulaş (Sivas) – 1.0

05:25 – Refahiye (Erzincan) – 1.0

04:51 – Simav (Kütahya) – 1.2

04:21 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.8

03:58 – Ulaş (Sivas) – 1.6

03:56 – Tuşba (Van) – 1.4

03:56 – Ulaş (Sivas) – 1.6

03:54 – Ulaş (Sivas) – 1.8

03:33 – Ulaş (Sivas) – 1.2

03:11 – Ulaş (Sivas) – 1.0

03:05 – Divriği (Sivas) – 0.9

02:55 – Saray (Van) – 1.0

02:42 – Ulaş (Sivas) – 1.1

02:39 – Ulaş (Sivas) – 1.0

Kaynak: HABER MERKEZİ
2 | 2