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Son depremler 25 Mayıs: Yeni deprem oldu mu? En son deprem nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem liste

25 Mayıs'ta Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün boyunca çeşitli büyüklüklerde çok sayıda sarsıntı kaydetti. Depremler, genel olarak kısa süreli ve düşük şiddetliydi. İşte 25 Mayıs Pazar günü son depremler listesi...

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Son depremler 25 Mayıs: Yeni deprem oldu mu? En son deprem nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem liste - Resim: 1

"Son depremler" listesi yine yoğun şekilde aratılıyor. 25 Mayıs günü yurdun farklı noktalarında yer hareketliliği gözlendi. AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı verilere göre, çeşitli saatlerde birçok küçük deprem meydana geldi. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...

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Son depremler 25 Mayıs: Yeni deprem oldu mu? En son deprem nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem liste - Resim: 2

25 Mayıs deprem listesi...

25 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri 3'ün altında olup, herhangi bir 3'ten büyük deprem kaydedilmemiştir.

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Son depremler 25 Mayıs: Yeni deprem oldu mu? En son deprem nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem liste - Resim: 3

08:06 – Kale (Malatya) – 1.5

07:03 – Pütürge (Malatya) – 1.3

06:36 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 1.8

06:27 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7

06:21 – Yazıhan (Malatya) – 1.1

06:14 – Akçadağ (Malatya) – 1.5

06:03 – Kozan (Adana) – 1.6

05:59 – Ege Denizi (Muğla) – 1.3

05:39 – Sarayköy (Denizli) – 1.0

05:32 – Simav (Kütahya) – 1.3

05:20 – Yazıhan (Malatya) – 1.7

04:51 – Erbaa (Tokat) – 1.2

04:39 – Savaştepe (Balıkesir) – 1.4

04:33 – Akçadağ (Malatya) – 1.5

03:45 – Muradiye (Van) – 1.7

02:31 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7

02:22 – Simav (Kütahya) – 1.0

02:08 – Akçadağ (Malatya) – 0.9

02:00 – Kozan (Adana) – 1.6

00:57 – Gürün (Sivas) – 1.4

00:47 – Doğanşehir (Malatya) – 1.4

00:38 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.8

00:35 – Saimbeyli (Adana) – 2.0

Kaynak: HABER MERKEZİ
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