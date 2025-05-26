SON DEPREMLER: 26 Mayıs en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Son günlerde ülkemizde şiddetli bir deprem yaşanmazken ara ara "son depremler" araması yapılmaya devam ediyor. Bugün sadece 1 kez 3'ten büyük deprem meydana gelirken "En son nerede deprem oldu" sorusu yöneltiliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...
"Son depremler" araması yapılmaya devam ediliyor. Son günlerde halkı endişeye sevk edecek büyük bir deprem yaşanmazken bilgi almak isteyenler "En son nerede deprem oldu" diye soruyor. İşte 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi...
26 Mayıs son depremler listesi
AFAD verilerine göre, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 01.49'da Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.29 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, gün içerisinde Türkiye'de 3.0 ve üzeri büyüklükte kaydedilen tek deprem oldu.
08:43 – Akdeniz, İskenderun Körfezi (Hatay, Payas) – 2.0
08:32 – Battalgazi (Malatya) – 1.2
06:05 – Kepez (Antalya) – 1.3
05:57 – Samandağ (Hatay) – 1.4
05:14 – Kiğı (Bingöl) – 2.0
05:13 – Pütürge (Malatya) – 0.9
05:08 – Akçadağ (Malatya) – 1.1
04:58 – Kale (Malatya) – 0.9
04:57 – Hassa (Hatay) – 1.8
04:37 – Tuşba (Van) – 1.5
04:33 – Kırıkhan (Hatay) – 1.4
04:31 – Marmara Denizi (Silivri, İstanbul açıkları) – 1.8
04:20 – Yedisu (Bingöl) – 2.0
04:14 – Sarayköy (Denizli) – 0.9
03:57 – Marmara Denizi (Büyükçekmece, İstanbul açıkları) – 2.1
03:46 – Sivrice (Elazığ) – 1.7
03:31 – Refahiye (Erzincan) – 2.0
03:01 – Köyceğiz (Muğla) – 1.8
03:00 – Simav (Kütahya) – 1.4
02:56 – Ege Denizi – 2.2
02:50 – Ege Denizi – 2.6
02:28 – Simav (Kütahya) – 1.4
02:10 – Muradiye (Van) – 1.7
02:04 – Samandağ (Hatay) – 1.0
01:49 – Akdeniz – 3.3
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