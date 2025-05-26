SON DEPREMLER: 26 Mayıs en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

"Son depremler" araması yapılmaya devam ediliyor. Son günlerde halkı endişeye sevk edecek büyük bir deprem yaşanmazken bilgi almak isteyenler "En son nerede deprem oldu" diye soruyor. İşte 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi...

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