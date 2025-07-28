Son depremler 27 Temmuz 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi aratılmaya devam ediyor. Bugün Hatay sınırındaki deprem korkuturken en son veriler merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem verileri...
Bugün yine ülkemizde onlarca deprem meydana geldi. 4'ten büyük bir deprem kaydedilirken veriler kontrol edilmek isteniyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek istenirken "son depremler" araması yapılıyor. İşte detaylar...
27 Temmuz 2025 son depremler...
12:03 – Merkez (Elazığ) – 1.1
12:01 – Merkez (Elazığ) – 1.2
11:45 – Gemlik (Bursa) – 2.0
11:23 – Pamukkale (Denizli) – 2.1
10:54 – Simav (Kütahya) – 1.4
10:07 – Sumbas (Osmaniye) – 2.0
09:27 – Pütürge (Malatya) – 0.9
09:07 – Güllük Körfezi (Muğla) – 1.4
08:56 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.4
08:55 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.7
08:45 – Karlıova (Bingöl) – 1.7
08:34 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.4
07:29 – Çelikhan (Adıyaman) – 2.6
06:36 – Menteşe (Muğla) – 0.9
06:11 – Gördes (Manisa) – 1.7
05:40 – Marmaris (Muğla) – 1.7
05:31 – Humus (Suriye), Yayladağı (Hatay) açıkları – 4.1
04:46 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.3
04:23 – Sincik (Adıyaman) – 0.8
04:14 – Karaburun (İzmir) – 1.3
03:58 – Muradiye (Van) – 1.6
03:46 – Gürün (Sivas) – 1.0
03:46 – Muradiye (Van) – 1.2