Son depremler 27 Temmuz 2025 listesi... Yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri...
Son deprem verileri her gün olduğu gibi bugün de sıkça araştırılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyenler "Yeni deprem oldu mu" sorusuna cevap arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bugünkü veriler...
Bugün yine ülkemizde onlarca deprem meydana geldi. 4 ve üzeri büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmezken son veriler araştırılıyor. İşte "Yeni deprem oldu mu" sorusunun yanıtı...
27 Temmuz son depremler listesi...
15:32 – Bahçe (Osmaniye) – 1.3
15:20 – Akdeniz, Demre açıkları (Antalya) – 2.3
14:43 – Ayn el-Arab (Suriye), Akçakale (Şanlıurfa) yakınları – 1.9
14:35 – Hisarönü Körfezi, Marmaris (Muğla) – 1.4
14:00 – Samandağ (Hatay) – 2.3
13:30 – Seydikemer (Muğla) – 1.8
13:24 – Hisarcık (Kütahya) – 0.9
13:23 – Hisarcık (Kütahya) – 1.3
13:22 – Kemah (Erzincan) – 1.1
13:19 – Gediz (Kütahya) – 1.2
13:08 – Emet (Kütahya) – 1.5
13:05 – Çerkeş (Çankırı) – 1.3
12:48 – Akçadağ (Malatya) – 2.6
12:25 – Ege Denizi – 3.0
12:18 – Battalgazi (Malatya) – 1.0
12:18 – Battalgazi (Malatya) – 0.9
12:18 – Bala (Ankara) – 1.0
12:09 – Marmaris (Muğla) – 1.1
11:36 – Yazıhan (Malatya) – 1.2
11:00 – Sivrice (Elazığ) – 2.2
10:54 – Sivrice (Elazığ) – 2.1
10:52 – Ula (Muğla) – 1.7
10:38 – Pütürge (Malatya) – 1.3
10:32 – Simav (Kütahya) – 1.6
10:23 – Akdeniz – 2.1
10:22 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.9
10:08 – Ula (Muğla) – 1.6
09:39 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 1.8