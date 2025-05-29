Türkiye'de her gün çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremler 4 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşince vatandaşlar korku yaşıyor. Hemen hemen her gün son depremler listesi kontrol edilirken "Yeni deprem oldu mu" soruna cevap aranıyor. İşte son veriler...

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