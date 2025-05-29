SON DEPREMLER... 29 Mayıs'ta en son nerede, ne zaman deprem oldu? Yeni deprem oldu mu? AFAD, Kandilli deprem listesi...
Son depremler listesi her zaman olduğu gibi bugün de sıkça aratılıyor. En son nerede deprem olduğunu öğrenmek isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verileri araştırıyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Türkiye'de her gün çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremler 4 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşince vatandaşlar korku yaşıyor. Hemen hemen her gün son depremler listesi kontrol edilirken "Yeni deprem oldu mu" soruna cevap aranıyor. İşte son veriler...
Bugünkü son depremler listesi
29 Mayıs Perşembe günü itibarıyla Türkiye'de 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmedi.
12:13 – Afşin (Kahramanmaraş) – 1.9
11:42 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.8
11:35 – Pütürge (Malatya) – 1.6
11:13 – Yazıhan (Malatya) – 1.8
11:08 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 2.1
10:54 – Ayvacık (Çanakkale) – 2.0
10:34 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 2.8
10:28 – Simav (Kütahya) – 1.7
09:39 – Simav (Kütahya) – 1.7
09:01 – Dumlupınar (Kütahya) – 1.3
08:42 – Kozan (Adana) – 1.3
08:33 – Savaştepe (Balıkesir) – 1.1
08:26 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
08:21 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.2
08:04 – Yazıhan (Malatya) – 1.3
07:47 – Karlıova (Bingöl) – 2.2
07:45 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.9
07:41 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.8
07:36 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.2
07:28 – Kozan (Adana) – 1.4