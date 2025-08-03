Son depremler 3 Ağustos 2025 listesi... Yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Ege Denizi ve Manisa peş peşe sallanırken neyse ki 4'ten büyük bir deprem ülkemizde yaşanmadı. Pazar günü yine "son depremler" araması yapılıyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin bugünkü deprem verileri...
Son depremler araması bugün de sıkı şekilde yapılıyor. Ege Denizi ve Manisa'da yaşanan depremler nedeniyle veriler sürekli kontrol edilmek isteniyor. Özellikle bölge halkı yeni deprem olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Son depremler listesi (3 Ağustos 2025)
09:51: Ege Denizi - Gökçeada (Çanakkale) açıklarında, 1.9 büyüklüğünde.
09:16: Salihli (Manisa), 1.5 büyüklüğünde.
09:10: Akhisar (Manisa), 1.5 büyüklüğünde.
09:03: Akhisar (Manisa), 1.3 büyüklüğünde.
08:22: Hassa (Hatay), 1.8 büyüklüğünde.
08:17: Köyceğiz (Muğla), 1.4 büyüklüğünde.
08:15: Yeşilyurt (Malatya), 1.5 büyüklüğünde.
07:59: Simav (Kütahya), 1.1 büyüklüğünde.
07:39: Akhisar (Manisa), 1.2 büyüklüğünde.
07:34: Akhisar (Manisa), 1.0 büyüklüğünde.
07:31: Akhisar (Manisa), 2.0 büyüklüğünde.
07:23: Akhisar (Manisa), 1.3 büyüklüğünde.
07:12: Ege Denizi - Bodrum (Muğla) açıklarında, 3.2 büyüklüğünde.
07:01: Akhisar (Manisa), 1.4 büyüklüğünde.
07:00: Köyceğiz (Muğla), 1.6 büyüklüğünde.
06:58: Akhisar (Manisa), 1.4 büyüklüğünde.
06:55: Alaşehir (Manisa), 1.4 büyüklüğünde.
06:54: Akhisar (Manisa), 2.5 büyüklüğünde.
06:51: Akhisar (Manisa), 2.2 büyüklüğünde.
06:50: Akhisar (Manisa), 2.7 büyüklüğünde.
06:50: Akhisar (Manisa), 2.1 büyüklüğünde.
06:48: Akhisar (Manisa), 3.4 büyüklüğünde.
06:40: Akhisar (Manisa), 2.1 büyüklüğünde.