Son depremler 3 Haziran: Muğla, Aydın, Antalya, İzmir yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Gece Muğla'da yaşanan deprem büyük bir paniğe neden oldu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak belirtildi fakat hissedilen epey büyük bir deprem oldu. Muğla, Aydın, Antalya, İzmir'de yaşayanlar sokağa fırlarken sabahın ilk ışıkları ile birlikte "son depremler" araması yine hızlandı. İşte bugün yaşanan deprem listesi...
"Son depremler" araması gece yaşanan Muğla depremi sonrası yoğun şekilde yapılmaya başlandı. 5.8'lik deprem şiddetli hissedilirken bazı vatandaşlar depremden korkarak atlayıp sakatlıklar yaşadı. Deprem Aydın, Antalya, İzmir'de de hissedildi. Şimdi bölge halkı yeni deprem olup olmadığını merak ediyor. İşte gelen son veriler...
Son depremler listesi...
3 Haziran 2025 Salı günü sabah saatlerinde, Muğla'nın Marmaris açıklarında Akdeniz’de saat 02:17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede hissedildi. Depremin merkez üssünün kıyıya yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu, yerin 67.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
09:21 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 2.7
09:12 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.1
09:07 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9
09:03 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
08:58 – Simav (Kütahya) – 1.4
08:35 – Simav (Kütahya) – 1.6
07:55 – Simav (Kütahya) – 2.1
07:39 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.4
07:33 – Ege Denizi – 1.9
07:16 – Ege Denizi – 3.0
07:06 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.6
06:57 – Sivrice (Elazığ) – 1.6
06:57 – Simav (Kütahya) – 1.5
06:57 – Emirdağ (Afyonkarahisar) – 1.3
06:55 – Gökova Körfezi, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.3
05:53 – Merkez (Erzincan) – 2.3
05:47 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 2.4
05:37 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.2
05:36 – Ege Denizi – 2.5
05:07 – Kiğı (Bingöl) – 1.5
04:52 – Kiğı (Bingöl) – 1.3
04:48 – Kiğı (Bingöl) – 1.2
04:43 – Battalgazi (Malatya) – 1.2
04:31 – Sincik (Adıyaman) – 1.0
04:29 – Döşemealtı (Antalya) – 1.2
04:22 – Sincik (Adıyaman) – 1.3
04:15 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
04:07 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.2
04:02 – Yalvaç (Isparta) – 1.5
04:00 – Gürün (Sivas) – 0.9
03:29 – Kareli (Gürcistan), Çıldır (Ardahan) yakınları – 2.4
03:27 – Kiğı (Bingöl) – 1.4
03:21 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.1
03:20 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.1
03:06 – Menteşe (Muğla) – 2.1
03:01 – Marmaris (Muğla) – 2.9
02:50 – Ege Denizi, Urla açıkları (İzmir) – 1.8
02:47 – Gökova Körfezi, Marmaris (Muğla) – 1.4
02:45 – Ege Denizi, Marmaris açıkları – 1.9
02:41 – Gökova Körfezi, Milas açıkları (Muğla) – 1.1
02:28 – Ege Denizi, Marmaris açıkları – 2.5
02:17 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 5.8 (en büyük deprem)