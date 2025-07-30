Son depremler 30 Temmuz 2025 listesi... İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...
Depremler ülkemizde sıkça kaydedilirken bugün panik yaratan birkaç deprem oldu. Konya, Marmara ve Ege Denizi sallanırken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. Öte yandan İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı da sorgulanıyor.
Bugün ülkemiz deprem açısından son derece hareketliydi. Ege Denizi 3.1, Marmara Denizi 3.2, Konya 4.3'le sarsıldı. Bu gelişmelerin ardından bugün "son depremler" araması bugün daha da hızlandı. İşte detaylar...
Son depremler listesi (30 Temmuz 2025)
12:28 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9
12:27 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.7
12:26 – Ulubey (Uşak) – 1.0
12:24 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 2.0
12:20 – Merkez (Elazığ) – 1.6
12:18 – İnönü (Eskişehir) – 1.0
12:05 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
11:27 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.8
11:12 – Akçadağ (Malatya) – 1.4
10:49 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.6
10:27 – Yahyalı (Kayseri) – 1.6
09:11 – Soma (Manisa) – 1.4
08:03 – Yığılca (Düzce) – 2.0
07:57 – Van Gölü, Gevaş açıkları (Van) – 2.0
07:30 – Ilgın (Konya) – 2.3
07:11 – Kale (Malatya) – 1.8
06:40 – Ilgın (Konya) – 4.3
06:38 – Simav (Kütahya) – 1.5
06:12 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.4
05:52 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 1.6
05:28 – Simav (Kütahya) – 1.7
05:25 – Dalaman (Muğla) – 1.4
05:13 – Simav (Kütahya) – 2.2
04:44 – Ula (Muğla) – 2.4
04:14 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.7
04:00 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 2.8
03:44 – Simav (Kütahya) – 2.8
03:41 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 3.2
03:07 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 3.1