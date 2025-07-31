Son depremler 31 Temmuz 2025 listesi... İstanbul'da deprem oldu mu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
"Son depremler" araması her gün her dakika yapılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri araştırılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. İşte en son gelen kayıtlar...
Her gün onlarca deprem kaydedilirken bugün 4 büyüklüğünde tek deprem yaşandı. Ege Denizi'ndeki depremden özellikle Datça'da yaşayan halkı etkiledi. Son depremler araması yine yoğun şekilde yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin geçtiği son veriler...
Son depremler listesi (31 Temmuz 2025)
09:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
09:07 – Ege Denizi, Bozcaada (Çanakkale) – 1.8
08:59 – Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – 4.0
08:41 – Tuz Gölü, Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.6
08:23 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.2
07:48 – Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) – 1.3
07:15 – Nurdağı (Gaziantep) – 2.3
07:14 – Merkez (Elazığ) – 1.4
06:39 – Akdeniz, Seydikemer (Muğla) – 2.1
06:33 – Ege Denizi, Eceabat (Çanakkale) – 1.6
06:28 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:20 – Simav (Kütahya) – 1.3
05:19 – Kelkit (Gümüşhane) – 1.1
05:09 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.4
05:07 – Doğanşehir (Malatya) – 1.1
05:00 – Selendi (Manisa) – 1.2
04:43 – Kadirli (Osmaniye) – 2.4
03:54 – Ege Denizi, Datça (Muğla) – 1.6
03:53 – Akdeniz, Dalaman (Muğla) – 1.1