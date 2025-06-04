SON DEPREMLER | 4 Haziran (bugün) yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...
Son günlerde Muğla'da yaşanan depremler vatandaşları korkuya sevk ederken "son depremler" araması sıkça yapılıyor. Yeni deprem olup olmadığı merak edilirken sıklıkla "En son nerede deprem oldu" sorusuna cevap aranıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geçilen son veriler...
4 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen son depremler kontrol ediliyor. Ülkemizde peş peşe meydana gelen depremler korkuya neden olurken anlık olarak verilere ulaşılmak isteniyor. Peki en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Son depremler listesi...
Ülkemizde 4 Haziran Çarşamba itibarıyla 4 ve üzeri büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geçilen son veriler...
15:12 – Marmaris (Muğla) – 2.8
14:48 – Ulaş (Sivas) – 2.4
14:26 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 2.4
14:23 – Şarkikaraağaç (Isparta) – 1.2
13:58 – Çubuk (Ankara) – 1.6
13:54 – Merkez (Kırklareli) – 1.0
13:25 – Vezirköprü (Samsun) – 1.5
13:20 – Ovacık (Tunceli) – 2.0
13:11 – İdil (Şırnak) – 3.4
13:00 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.8
12:37 – Simav (Kütahya) – 1.2
12:27 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 1.7
12:16 – Soma (Manisa) – 1.3
11:33 – Soma (Manisa) – 1.4
11:27 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.7
11:25 – Kadirli (Osmaniye) – 1.5
11:22 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 0.9
10:30 – Orhaneli (Bursa) – 1.5