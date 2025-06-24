Son depremler... Adana'da deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Ülkemizde günlerdir 4 ve üzeri deprem olmazken bugün Adana'da yaşanan deprem paniğe neden oldu. Adana Saimbeyli 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu sebeple bir kez daha "son depremler" araması sıklaştı. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...

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