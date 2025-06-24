Son depremler... Adana'da deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Adana güne deprem ile uyandı. Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar endişe yaşarken yeni depremler olup olmadığı sorgulanıyor. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verisi merak ediliyor. İşte en son liste...
Ülkemizde günlerdir 4 ve üzeri deprem olmazken bugün Adana'da yaşanan deprem paniğe neden oldu. Adana Saimbeyli 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu sebeple bir kez daha "son depremler" araması sıklaştı. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...
Son depremler listesi (24 Haziran)
AFAD son depremler listesi için tıklayınız
Kandilli Rasathanesi deprem verileri için tıklayınız
08:01 – Ulaş (Sivas) – 2.1
07:35 – Torbalı (İzmir) – 1.6
07:24 – Ulaş (Sivas) – 1.9
07:21 – Ulaş (Sivas) – 3.0
07:12 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 3.8
07:09 – Saimbeyli (Adana) – 4.5
06:57 – Çameli (Denizli) – 1.7
06:48 – Merkez (Hakkari) – 1.5
06:37 – Tuzlukçu (Konya) – 0.8
06:33 – Kiğı (Bingöl) – 1.6
05:48 – Akdeniz, Arsuz açıkları (Hatay) – 1.3
05:33 – Menteşe (Muğla) – 1.0
05:24 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.5
05:20 – Tekman (Erzurum) – 1.6
04:57 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 2.1