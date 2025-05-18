"Son depremler" araması yine yoğun şekilde yapılıyor. Bugün Ege Denizi'nde saat 02.52'de 4,1 büyüklüğünde ve saat 04.53'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge halkı endişe ederken yine "son depremler" araması sıkça yapılıyor. İşte "En son nerede deprem oldu" sorusunun cevabı...

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