Son depremler: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...
Ege Denizi yine beşik gibi sallanmaya başladı. Ege Denizi'nde ilk olarak 4,1 büyüklüğünde ardından 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yurdun birçok bölgesinden deprem haberleri gelirken şimdi "En son nerede deprem oldu" sorusu geliyor ve "son depremler" araması yapılıyor.
"Son depremler" araması yine yoğun şekilde yapılıyor. Bugün Ege Denizi'nde saat 02.52'de 4,1 büyüklüğünde ve saat 04.53'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge halkı endişe ederken yine "son depremler" araması sıkça yapılıyor. İşte "En son nerede deprem oldu" sorusunun cevabı...
Son depremler listesi
08:26 – Simav (Kütahya) – 1.0
08:03 – Simav (Kütahya) – 1.1
07:51 – Senirkent (Isparta) – 2.0
07:35 – Simav (Kütahya) – 2.4
07:31 – Simav (Kütahya) – 1.4
07:30 – Ege Denizi – 2.1
07:28 – Ege Denizi – 3.8
07:19 – Simav (Kütahya) – 1.4
07:12 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.3
07:10 – Döşemealtı (Antalya) – 1.6
07:07 – Simav (Kütahya) – 1.6
07:02 – Simav (Kütahya) – 1.2
06:52 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:44 – Simav (Kütahya) – 2.4
06:43 – Şenkaya (Erzurum) – 2.0
06:36 – Simav (Kütahya) – 1.3
06:31 – Simav (Kütahya) – 2.4
06:29 – Kozan (Adana) – 1.7
06:28 – Büyükçekmece (İstanbul) – 2.3
06:19 – Milas (Muğla) – 1.5
06:17 – Gönen (Balıkesir) – 1.3
06:06 – Karadeniz – 3.1
05:54 – Milas (Muğla) – 1.3
05:44 – Kulu (Konya) – 2.0
05:36 – Silivri (İstanbul) – 1.4
05:35 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
05:33 – Battalgazi (Malatya) – 1.0
05:28 – Pütürge (Malatya) – 3.0
05:18 – Kumluca (Antalya) – 1.3
05:08 – Ünye (Ordu) – 1.7
04:53 – Milas (Muğla) – 3.7
04:26 – Akıncılar (Sivas) – 1.3
04:14 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9
04:14 – Simav (Kütahya) – 1.3
04:05 – Kulu (Konya) – 1.0
03:50 – Kumluca (Antalya) – 1.9
03:46 – Altınyayla (Burdur) – 1.1
03:01 – Çameli (Denizli) – 1.2
02:59 – Turgutlu (Manisa) – 1.5
02:52 – Ege Denizi – 4.1
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