Son depremler: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan depremler korkuya neden oluyor. Dün Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan deprem büyük endişe yaratırken "son depremler" yine sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği o liste...
Son depremler araması her gün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Vatandaşlar büyük deprem olup olmadığını kontrol etmek isterken İstanbullular da "Yeni deprem oldu" diye sorguluyor. İşte bugün yaşanan depremler listesi...
15 Mayıs son depremler listesi...
08:27 – Karesi (Balıkesir) – 1.3
08:22 – Reşadiye (Tokat) – 2.1
07:57 – Yayladere (Bingöl) – 1.5
07:46 – Karesi (Balıkesir) – 1.3
07:35 – Sungurlu (Çorum) – 1.1
07:33 – Acıpayam (Denizli) – 0.9
07:19 – Akdeniz – 2.0
07:15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
06:54 – Aliağa (İzmir) – 1.2
06:28 – Doğanşehir (Malatya) – 1.2
05:57 – Marmara Denizi, Büyükçekmece (İstanbul) – 1.1
05:55 – Göle (Ardahan) – 1.6
05:28 – Sincik (Adıyaman) – 1.1
05:21 – Simav (Kütahya) – 0.9
05:21 – Palu (Elazığ) – 1.0
05:11 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.8
05:02 – Akçadağ (Malatya) – 1.5
04:56 – Akhisar (Manisa) – 1.0
04:37 – Simav (Kütahya) – 1.1
04:34 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3
04:28 – Pütürge (Malatya) – 1.2
04:25 – Simav (Kütahya) – 1.0
04:20 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.3
04:18 – Narman (Erzurum) – 3.2
04:08 – İskilip (Çorum) – 3.1
04:06 – Sivrice (Elazığ) – 1.3
03:35 – Simav (Kütahya) – 1.8
03:25 – Varto (Muş) – 1.1
03:23 – Doğanşehir (Malatya) – 2.1
03:11 – Simav (Kütahya) – 1.1
03:07 – Saray (Van) – 1.0
03:06 – Merkez (Bolu) – 1.1
02:57 – Biga (Çanakkale) – 1.0
02:50 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.2
02:37 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.1
02:03 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.2
01:48 – Karadeniz – 0.9
01:47 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.1
01:46 – Tavşanlı (Kütahya) – 1.3
01:27 – Pütürge (Malatya) – 0.8
01:20 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
01:18 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
01:08 – Belen (Hatay) – 1.5
01:04 – Andırın (Kahramanmaraş) – 2.2
01:02 – Pütürge (Malatya) – 1.1
00:54 – Genç (Bingöl) – 1.3
00:42 – Hasanbeyli (Osmaniye) – 1.4
00:35 – Erdemli (Mersin) – 1.0
00:22 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3
00:14 – Gümüşhacıköy (Amasya) – 1.2