Son depremler bugün: 8 Temmuz İstanbul'da deprem mi oldu? Büyük deprem oldu mu?

Ülkemizde her gün meydana gelen depremlerin büyüklüğü merak ediliyor. Son dönemde yaşanan Bursa ve İstanbul depremi endişe yaratmaya devam ediyor. Dün Muğla'da 5 büyüklüğündeki deprem yine panik yaratırken bugün yine "son depremler" araması sıkça yapılıyor.

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