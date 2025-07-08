Son depremler bugün: 8 Temmuz İstanbul'da deprem mi oldu? Büyük deprem oldu mu?
Bugün 4 ve üzeri deprem olup olmadığı merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren "son depremler" araması yapılıyor. En çok yöneltilen bir diğer soru ise "İstanbul'da deprem oldu mu" şeklinde... İşte ayrıntılar...
Ülkemizde her gün meydana gelen depremlerin büyüklüğü merak ediliyor. Son dönemde yaşanan Bursa ve İstanbul depremi endişe yaratmaya devam ediyor. Dün Muğla'da 5 büyüklüğündeki deprem yine panik yaratırken bugün yine "son depremler" araması sıkça yapılıyor.
Son depremler listesi...
09:06 – Ege Denizi – 1.9
08:50 – Pütürge (Malatya) – 1.2
08:40 – Kemalpaşa (İzmir) – 1.5
08:30 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3
08:21 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.3
08:11 – İslahiye (Gaziantep) – 2.5
07:50 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.3
07:44 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.7
07:26 – Silivri açıkları (İstanbul) – 2.0
07:22 – Ege Denizi – 1.8
07:18 – Simav (Kütahya) – 1.2
07:15 – Gökova Körfezi, Datça açıkları (Muğla) – 1.2
07:09 – Darende (Malatya) – 1.2
07:01 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9
06:31 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.0
06:30 – Doğanşehir (Malatya) – 0.9
06:17 – Kozan (Adana) – 1.1
06:14 – Gediz (Kütahya) – 1.3
06:03 – Doğubayazıt (Ağrı) – 3.0 (İran kaynaklı)