Son depremler bugün... İstanbul'da deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Son depremler araması devam ediyor. Özellikle İstanbullular yeni deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri araştırılıyor. İşte bugünkü deprem listesi...
İstanbullularda deprem korkusu devam ederken her gün "İstanbul'da deprem oldu mu" sorusu yöneltiliyor. Öte yandan sıklıkla "son depremler" araması yapılıyor. İşte 9 Temmuz'da yaşanan depremler...
Son depremler...
14:55 – Yazıhan (Malatya) – 1.2
14:30 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.6
14:08 – Karadeniz – 1.7
14:05 – Orhaneli (Bursa) – 1.6
12:57 – Emet (Kütahya) – 1.4
12:56 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.9
12:52 – Bala (Ankara) – 1.3
12:50 – Derebucak (Konya) – 1.5
11:15 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 2.7
10:17 – Merkez (Hakkari) – 1.9
10:06 – Emet (Kütahya) – 2.7
09:57 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 2.4
09:46 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.2
09:27 – Gördes (Manisa) – 1.5
09:08 – Soma (Manisa) – 1.6
08:28 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
08:11 – Ulaş (Sivas) – 1.8
07:44 – Pütürge (Malatya) – 1.0
07:40 – İspir (Erzurum) – 1.5