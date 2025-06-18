Son depremler: Bugün yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Türkiye'de dakik dakika yaşanan son depremleri incelemek isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sitesini sık sık ziyaret ediyor. Her gün onlarca deprem yaşanırken vatandaşlar bilgi almak adına "Yeni deprem oldu mu" sorusunu yöneltiyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Bugünkü son depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İrili ufaklı depremler hakkında bilgi almak isteyenler "En son nerede deprem oldu" diye soruyor. İşte 18 Haziran Çarşamba günü yaşanan deprem listesi...
Son depremler...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09:20 – Sarayköy (Denizli) – 2.0
09:16 – Simav (Kütahya) – 2.2
09:06 – Simav (Kütahya) – 2.8
08:28 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 1.8
08:10 – Pülümür (Tunceli) – 2.7
08:00 – Simav (Kütahya) – 1.8
07:51 – Simav (Kütahya) – 2.5
07:49 – Simav (Kütahya) – 2.9
07:47 – Simav (Kütahya) – 1.6
07:36 – Simav (Kütahya) – 1.8
06:57 – Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) – 2.6
06:57 – Suruç (Şanlıurfa) – 1.4
06:08 – Susuz (Kars) – 1.4
06:01 – Altınyayla (Burdur) – 0.9
05:37 – Ege Denizi – 2.5
05:28 – Saimbeyli (Adana) – 1.6
04:21 – Odunpazarı (Eskişehir) – 1.4
04:18 – Simav (Kütahya) – 1.1
04:09 – Merkez (Bolu) – 1.5
04:09 – Darende (Malatya) – 1.2
04:03 – Simav (Kütahya) – 1.0
03:55 – Simav (Kütahya) – 1.0
03:31 – Kiğı (Bingöl) – 1.8
03:23 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 1.5
03:20 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 2.4
03:08 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 1.7