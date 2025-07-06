Son depremler: Deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

İstanbul dün 3.8'lik depremle sarsıldı. Silivri'de meydana gelen deprem büyük İstanbul depremini bir kez daha hatırlattı. Bugün yeni deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasına başvuruyor. İşte 6 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem verileri...

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