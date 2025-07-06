Son depremler: Deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son günlerde Bursa'da yaşanan depremlerin endişesi devam ederken İstanbullular da diken üstünde... Son yaşanan 3.8'lik Silivri depremi halkı korkuya sevk ederken bugün de aramalar sıklaşmış durumda... Son depremleri öğrenmek isteyenler "Deprem mi oldu" sorusunu yöneltiyor.
İstanbul dün 3.8'lik depremle sarsıldı. Silivri'de meydana gelen deprem büyük İstanbul depremini bir kez daha hatırlattı. Bugün yeni deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasına başvuruyor. İşte 6 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem verileri...
Son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi son deprem verileri için tıklayınız
AFAD son depremler listesi için tıklayınız
08:33 – Merkez (Bolu) – 1.6
08:26 – Ege Denizi – 2.5
08:20 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 2.7
08:11 – Hisarcık (Kütahya) – 2.2
08:01 – Ulaş (Sivas) – 2.1
07:50 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 2.8
07:48 – Soma (Manisa) – 1.2
07:11 – Soma (Manisa) – 2.2
06:57 – Mestia (Gürcistan) – 1.8
06:50 – Ulaş (Sivas) – 1.5
06:47 – Ulaş (Sivas) – 1.7
06:35 – Ulaş (Sivas) – 2.0
06:09 – Ulaş (Sivas) – 1.8
06:02 – Ulaş (Sivas) – 1.7
05:49 – Soma (Manisa) – 1.4
05:39 – Manyas (Balıkesir) – 1.6
05:15 – Pütürge (Malatya) – 1.3
05:15 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5
05:06 – Urla (İzmir) – 1.4
05:05 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.0
04:22 – Efeler (Aydın) – 1.8
04:06 – Karlıova (Bingöl) – 1.2
03:28 – Tatvan (Bitlis) – 1.6
03:12 – Tekman (Erzurum) – 1.4
03:10 – Ege Denizi – 1.2
02:56 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.5
02:35 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4