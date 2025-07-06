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  4. Son depremler: Deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Son depremler: Deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Son günlerde Bursa'da yaşanan depremlerin endişesi devam ederken İstanbullular da diken üstünde... Son yaşanan 3.8'lik Silivri depremi halkı korkuya sevk ederken bugün de aramalar sıklaşmış durumda... Son depremleri öğrenmek isteyenler "Deprem mi oldu" sorusunu yöneltiyor.

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Son depremler: Deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim: 1

İstanbul dün 3.8'lik depremle sarsıldı. Silivri'de meydana gelen deprem büyük İstanbul depremini bir kez daha hatırlattı. Bugün yeni deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasına başvuruyor. İşte 6 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem verileri...

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Son depremler: Deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim: 2

Son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi son deprem verileri için tıklayınız

AFAD son depremler listesi için tıklayınız

08:33 – Merkez (Bolu) – 1.6

08:26 – Ege Denizi – 2.5

08:20 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 2.7

08:11 – Hisarcık (Kütahya) – 2.2

08:01 – Ulaş (Sivas) – 2.1

07:50 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 2.8

07:48 – Soma (Manisa) – 1.2

07:11 – Soma (Manisa) – 2.2

06:57 – Mestia (Gürcistan) – 1.8

06:50 – Ulaş (Sivas) – 1.5

06:47 – Ulaş (Sivas) – 1.7

06:35 – Ulaş (Sivas) – 2.0

06:09 – Ulaş (Sivas) – 1.8

06:02 – Ulaş (Sivas) – 1.7

05:49 – Soma (Manisa) – 1.4

05:39 – Manyas (Balıkesir) – 1.6

05:15 – Pütürge (Malatya) – 1.3

05:15 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5

05:06 – Urla (İzmir) – 1.4

05:05 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.0

04:22 – Efeler (Aydın) – 1.8

04:06 – Karlıova (Bingöl) – 1.2

03:28 – Tatvan (Bitlis) – 1.6

03:12 – Tekman (Erzurum) – 1.4

03:10 – Ege Denizi – 1.2

02:56 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.5

02:35 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4

Kaynak: HABER MERKEZİ
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