SON DEPREMLER!: İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Son günlerde Bursa ve İstanbul'da yaşanan hareketlilik bölge halkını korkuturken en son deprem verileri kontrol edilmek isteniyor. İstanbullular sarsıntılar sonrası "İstanbul'da deprem oldu mu" sorusunu yöneltirken "son depremler" araması da her gün olduğu gibi sorgulanıyor.
Son depremler araması özellikle Bursa ve İstanbul depremleri sonrası iyice arttı. Yeni deprem olup olmadığı kontrol edilirken "İstanbul'da deprem oldu mu" sorusu zaman zaman yöneltiliyor. İşte bugün yaşanan depremler...
Son depremler listesi (7 Temmuz)
Bugün ülke genelinde 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmadı.
08:02 – Simav (Kütahya) – 1.4
07:46 – Gölbaşı (Adıyaman) – 2.0
07:42 – Saimbeyli (Adana) – 1.1
07:08 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.4
06:53 – Altınyayla (Burdur) – 1.2
06:33 – Kiğı (Bingöl) – 1.5
06:24 – Bayramiç (Çanakkale) – 1.6
06:11 – Savaştepe (Balıkesir) – 1.0
05:55 – Ege Denizi, Kuşadası Körfezi açıkları (Aydın) – 1.1
05:41 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.3
05:13 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.7
04:51 – Dmanisi (Gürcistan), Akyaka (Kars) yakınları – 2.3
04:48 – Marmara Denizi, Armutlu açıkları (Yalova) – 1.3
04:43 – Simav (Kütahya) – 2.4
04:32 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.8
04:27 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.8
04:08 – Haseke (Suriye), Nusaybin (Mardin) yakınları – 2.7